Желтый уровень погодной опасности в Самарской области установили по 28 апреля

Запрещается разводить костер в лесу или на территориях, граничащих с лесными участками.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области желтый уровень опасности объявлен с 22 по 28 апреля 2023 года в большинстве районов региона. Все дело в высокой пожарной опасности.
— Сохраняется высокая пожарная опасность лесов 4 класса. В регионе установилась сухая погода. В связи с этим возрастает риск природных пожаров, — рассказали в ГУ МЧС по Самарской области.
Чаще всего причиной возгораний становятся человеческая халатность и нарушение правил пожарной безопасности. Поэтому спасатели напомнили о необходимости соблюдать запрет на посещение лесов.
Также запрещается разводить костер в лесу или на территориях, граничащих с лесными участками, поджигать сухую траву на полях или полянах в лесу, бросать непотушенные спички или сигареты.
Не рекомендуется заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах, так как искры из глушителя могут вызвать пожар. Нельзя оставлять в лесу промасленные или пропитанные горючими веществами материалы, бутылки или осколки стекла.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал