Новые высотки появятся на месте городской больницы №5 в Самаре

Сейчас заявка проходит общественные обсуждения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре могут построить новые высотки на месте городской больницы №5. Строительство запланировано на двух площадках. Информация следует из постановления мэрии.

Участки, о которых идет речь, находятся на улице Советской Армии, 214. Их общая площадь составляет 11 074 квадратных метра. Согласно документации, здесь запланировано строительство высоток с максимальным процентом застройки 80%.

Сейчас заявка проходит общественные обсуждения, которые продлятся с 22 апреля по 13 мая 2023 года. Ознакомиться с проектом можно на экспозиции, которая будет работать в здании департамента градостроительства на ул. Галактионовская, 132 с 29 апреля по 6 мая.

Напомним, ранее на участке находилась больница №5. Здание построили еще в 1938 году. Оно находилось в заброшенном состоянии, его признали аварийным. Недавно объект снесли.

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