Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 апреля 2023 12:27

В Самарской области инноваторам рассказали о мерах поддержки

В регионе проходят Дни инноватора
Мирослава ХРУСТАЛЕВА
В регионе прошел День инноватора

В регионе прошел День инноватора

В Самарской области проводят мероприятия, посвященные знакомству бизнес-сообщества с мерами поддержки предпринимателей. Дни инноватора стартовали 22 апреля в центре «Мой бизнес».

Мероприятие 24 апреля было нацелено на самарских предпринимателей технологического и инновационного бизнеса. Организаторами выступили министерство экономического развития и инвестиций, ГАУ «ЦИК СО», и компания «Жигулевская долина». В течение дня участники смогли получить информацию о федеральных и региональных мерах поддержки. В регионе реализуют нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» и создают все условия для развития бизнеса и успешного старта в любой сфере.

- Такой формат очень востребован, он позволяет нам слушать и слышать бизнес, а самим предпринимателям – быть в курсе всех нововведений и возможностей, созданных на региональном и федеральном уровнях, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

26 апреля День инноватора пройдет в Сызрани, а 27 апреля – в Тольятти. Участие в мероприятие бесплатное. Подробности указаны на сайте.