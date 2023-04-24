В Самарской области инноваторам рассказали о мерах поддержки

В регионе прошел День инноватора

В Самарской области проводят мероприятия, посвященные знакомству бизнес-сообщества с мерами поддержки предпринимателей. Дни инноватора стартовали 22 апреля в центре «Мой бизнес».

Мероприятие 24 апреля было нацелено на самарских предпринимателей технологического и инновационного бизнеса. Организаторами выступили министерство экономического развития и инвестиций, ГАУ «ЦИК СО», и компания «Жигулевская долина». В течение дня участники смогли получить информацию о федеральных и региональных мерах поддержки. В регионе реализуют нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» и создают все условия для развития бизнеса и успешного старта в любой сфере.

- Такой формат очень востребован, он позволяет нам слушать и слышать бизнес, а самим предпринимателям – быть в курсе всех нововведений и возможностей, созданных на региональном и федеральном уровнях, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

26 апреля День инноватора пройдет в Сызрани, а 27 апреля – в Тольятти. Участие в мероприятие бесплатное. Подробности указаны на сайте.