В Самаре обсудили безопасность и гигиену труда на производстве

охрану труда обсудил в медиацентре "КП-Самара" Фото: Ольга НОВИКОВА

В медиацентре «КП-Самара» 24 апреля 2023 прошел круглый стол, посвященный Всемирному дню охраны труда. Эксперты обсудили безопасность и гигиену труда, а также озвучили статистику и раскали об изменениях в порядке расследования несчастных случаев. Также в центре внимания оказалось формирование на предприятиях региона безопасной производственной среды.

В мероприятии приняли участие замруководителя Государственной инспекции труда в Самарской области Лариса Павлова, и.о. начальника департамента условий и охраны труда Министерства труда, занятости и миграционной политики региона Александр Балясников, начальник отдела надзора по гигиене труда и радиационной гигиене и надзору на транспорте Управления Роспотребнадзора по Самарской области Ольга Рязанова, начальник управления организации страхования профессиональных рисков отделения Социального фонда по Самарской области Юлия Панченко, руководитель департамента условий и охраны труда - главный технический инспектор труда ФПСО Федерации профсоюзов Самарской области Ольга Буценко, а также представители предприятий, реализующих грамотную политику по охране труда – директор по охране труда и промышленной безопасности ПАО «ТОАЗ» Сергей Щербаков и замначальника службы охраны труда и промышленной безопасности Куйбышевской железной дороги (филиал ОАО) «РЖД» Алексей Березин.

Участники круглого стола рассказали о нововведениях в сфере охраны труда, а также сообщили, что пять предприятий региона принимают участие в пилотном проекте по профилактике профзаболеваний. В рамках пилотного проекта 35 сотрудников этих предприятий получат дополнительный отпуск для санаторно-курортного лечения.