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НовостиОбщество24 апреля 2023 13:03

В Самарской области рассказали, сколько км инженерных сетей отремонтируют по госпрограмме

В регионе повышают качество коммунальной инфраструктуры
Алена ПРОВКИНА
В регионе отремонтируют инженерные коммуникации

В регионе отремонтируют инженерные коммуникации

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области утвердили государственную программу по модернизации коммунального комплекса. В постановлении правительства отметили основные моменты работы.

Согласно опубликованному документу, государственную программу развития утвердили на 2023-2027 годы. В регионе планируют обновить коммунальную инфраструктуру, в числе которых 17 линейных объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Контроль за выполнением работ возложили на министерство энергетики и ЖКХ региона.

В программу планируют подготовить поправки для выделения дополнительных средств на реализацию работ. В регионе хотят отремонтировать 572,34 км инженерных коммуникаций к 2027 году. Численность населения, для которых улучшится качество коммунальных услуг составит – 79 114 человека.