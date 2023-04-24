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НовостиОбщество24 апреля 2023 13:58

В Самарской области пройдет пресс-конференция перед фестивалем «Гитары в строю!»

Мероприятие пройдет 26 апреля 2023 года
Мирослава ХРУСТАЛЕВА
Пресс-конференция состоится в конце апреля. Фото: пресс-служба Самарской области

Пресс-конференция состоится в конце апреля. Фото: пресс-служба Самарской области

В Самарской области состоится пресс-конференция перед фестивалем антифашисткой песни «Гитары в строю!». Конференция пройдет 26 апреля 2023 года.

Участником конференции станет Виталий Миронов – директор АНО «Шотландский культурный центр «Каледонский клуб», руководитель проекта фестиваля «Гитары в строю!». В регионе фестиваль пройдет с 1 по 6 мая 2023 года. Идея мероприятия заключается в международной солидарности в борьбе с проявлением фашизма. Фестиваль посвятили 80-летию победы Красной армии над фашистскими войсками.

Участники концертных программ посетят Самару, Тольятти, Сызрань, Жигулевск, Новокуйбышевск и Чапаевск. Также важной частью проекта станут обсуждения, конференции и открытые показы тематических фильмов. Все подробности указаны на сайте.