Владимир Путин поддержал предложения выровнять денежное довольствие и меры поддержки для всех участников СВО

Андрей Турчак представил предложения рабочей группы по вопросам СВО Фото: http://kremlin.ru/

Глава рабочей группы по вопросам СВО, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак представил президенту третий доклад рабочей группы с предложениями, касающимися вопросов СВО и социального обеспечения бойцов и членов их семей.

В первую очередь, речь идет о выравнивании условий поддержки всех участников спецоперации. В частности, это касается их денежного довольствия. Сейчас мобилизованный доброволец получает 195 тысяч рублей, где бы он ни находился – в тылу или на передовой. А контрактник – только на передовой.

Владимир Путин поддержал инициативу.

Единый подход к оказанию поддержки нужно принять и для семей участников СВО, подчеркнул Андрей Турчак.

Следующее предложение рабочей группы касается исключения боевых и наградных при расчете дохода для назначения выплат на детей. Оно сегодня зависит от среднедушевого дохода члена семьи за прошедший год. При этом в отношении мобилизованных в составе таких доходов не учитываются выплаты, которые они получают от Минобороны.

Также он предложил восстановить действие полиса ОМС на время отпуска бойцов – планового и по болезни. Помимо этого, глава рабочей группы по вопросам СВО отметил, что необходимо снять ограничения по военной ипотеке. Сейчас рядовые и сержанты, отслужившие по контракту более 3 лет, имеют право стать участниками этой программы. При этом кредит за приобретенное жилье выплачивает государство.

Кроме этого рабочая группа по вопросам СВО предлагает законодательно расширить статус терробороны и добровольческих народных дружин. В ряде регионов, где введен желтый уровень реагирования, власти провели набор в эти отряды.

Отдельный блок работы группы связан с совершенствованием правовой базы мобилизационной экономики.

«Спасибо и вам, и всем, кто принимает активное участие в работе парламентской группы по поддержке наших ребят и членов их семей», – заключил Владимир Путин.

В самарском регионе выстроена системная работа по поддержке бойцов СВО и членов их семей. По инициативе губернатора Дмитрия Азарова была разработана программа «Возвращение», благодаря которой каждый участник СВО, его родные и близкие могут получить помощь в сферах медицины, образования и трудоустройства.