Самарские школьники могут получить путевки в Дагестан за победу в конкурсе чтецов

Школьники смогут поучаствовать в конкурсе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области школьники смогут поучаствовать в региональном конкурсе «Расул Гамзатов глазами детей». За победу дети получат туристические путевки в Республику Дагестан.

Конкурс чтецов стартовал 24 апреля, он продлится до 22 мая 2023 года. Победителей выберт в трех возрастных категориях: 6-10 лет, 11-14 и 15-17 лет. Каждый из победителей сможет получить туристическую путевку в сентябре. Осенью в Республике пройдут мероприятия, посвященные 100-летия поэта.

Помимо этого, 50 школьников получат приглашения на большой творческий вечер. Он состоится в Доме офицеров Самарского гарнизона в конце 2023 года. Для участия в конкурсе школьникам необходимо опубликовать записи в соцсетях. Обязательным условием является – указание региона, возраста, имени и открытую страницу с возможностью обратной связи.