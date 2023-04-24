«Акрон» организует автобусы для болельщиков из Тольятти в Краснодар на матч Кубка России

Болельщики "Акрона" смогут бесплатно посетить матч в Краснодаре. Фото: ФК "Акрон"

Тольяттинский «Акрон» организует бесплатный выезд для своих болельщиков в Краснодар на матч Кубка России. Желающие смогут отправиться в столицу Кубани на автобусах.

- Важно, чтобы все болельщики «Акрона» поддерживали команду централизованно, были единым целым – большим и громким «красно-черным островом» на арене «Краснодар». Убедительно просим всех болельщиков «Акрона» не покупать места на обычные сектора стадиона! Клуб обеспечит бесплатными билетами всех желающих, - сообщается на официальном сайте ФК «Акрон».

Матч «Краснодар» - «Акрон» состоится 3 мая. Это будет первый этап финала Пути регионов Кубка России.

Ранее тольяттинский клуб организовывал железнодорожный чартер для своих болельщиков в Москву на матч с «Динамо».