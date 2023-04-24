Владельцы дебетовых карт выбирают их по программам лояльности

Оплатить картой интернет-покупку стало очень привычным действием. Фото: https://ru.freepik.com/author/freepik.

Дебетовые карты остаются основным платежным средством для россиян старше 18 лет. При этом для четверти из них программа лояльности становится ключевым фактором, чтобы открыть дополнительную дебетовую карту – такое заключение сделали в ВТБ.

Владельцы карт банка в среднем в 10 раз чаще используют их для оплаты товаров и услуг, чем для снятия наличных. При этом доля интернет-покупок по ним стабильно растет, увеличившись за год на 30%.

В 2023 году клиенты банка чаще всего расплачивались дебетовыми картами через интернет в российских маркетплейса, в сервисе Яндекс.Такси, для оплаты ежедневных поездок и в популярных сервисах доставки еды и продуктов. Объем оплат жилищно-коммунальных услуг дебетовыми картами за год вырос почти на 15%. Кроме того, растет и число оплат налогов и других регулярных транзакций.

- По нашим данным, в 2022 году популярность дебетовых карт остается стабильно высокой среди клиентов - более 75%. По анализу транзакций видно, что для ежедневных расходов пользователи предпочитают именно этот продукт, совершая по нему подавляющее большинство операций, - комментирует начальник управления «Платформенные карточные решения» ВТБ Ксения Андреева.