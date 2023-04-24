В Самарской области установили особый противопожарный режим до 28 апреля 2023 года

В регионе высокий риск возникновения пожаров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области до 28 апреля 2023 года объявлен желтый уровень опасности. В регионе сохранится высокая пожарная опасность.

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», в большинстве районов с 22 по 28 апреля высок риск возникновения пожаров (4 класс). В этот период будет действовать запрет на использование открытого огня и выжигание сухой травы. Помимо этого, во время объявления режима власти вправе ввести ограничения на помещение лесов.

Напомним, синоптики рассказали, какая погода будет в конце апреля и начале мая. Последние дни второго месяца весны порадуют теплом.