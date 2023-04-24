В Поволжье чаще всего открывают бизнес в сфере розничной торговли

Быстрее всего растет сфета производства компьютерного ПО. Фото: https://ru.freepik.com/author/karlyukav.

В первом квартале 2023 жители Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей чаще всего регистрировали бизнес в сфере розничной торговли. Об этом сообщают аналитики «Деловой среды» (дочерняя компания Сбера). На втором месте по числу регистраций оказалась сфера перевозки пассажиров и грузов, на третьем – оптовая торговля. В десятку также вошли специализированные строительные работы, операции с недвижимым имуществом, сфера прочих персональных услуг (химчистки, парикмахерские, салоны красоты и т.д.), общепит, строительство зданий, растениеводство и животноводство, а также оптовая и розничная торговля автомобилями и мотоциклами. При этом наибольший прирост – 20% – показала сфера прочих персональных услуг.

Соотношение мужчин и женщин в бизнесе осталось практически без изменений – 58% и 42% соответственно. Первые три месяца 2023 года также показали, что тренд на омоложение бизнеса сохраняется – почти 45% всех оформивших своё дело в этот период – люди в возрасте от 18 до 35 лет.

Также исследование показало, что почти 89% предпринимателей в первом квартале 2023 года сделали выбор в пользу регистрации ИП, а не ООО. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 6,5%.

- Сфера розничной торговли традиционно остается одной из самых популярных. Но с 2022 года мы зафиксировали тренд на увеличение числа субъектов малого бизнеса в сфере разработки компьютерного ПО и сопутствующих услуг. По итогам прошлого года она стала лидером по приросту зарегистрированных бизнесов, а также стала №1 по приросту в первом квартале 2023 года,- сообщил исполняющий обязанности генерального директора АО «Деловая среда» Алексей Грищенко.