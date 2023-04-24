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НовостиПроисшествия24 апреля 2023 16:43

В Самарской области во время урока у ученика начал дымиться телефон

Очевидцы поделились кадрами
Алена ПРОВКИНА
Кадрами поделились в социальных сетях

Кадрами поделились в социальных сетях

В городе Тольятти Самарской области во время урока у молодого человека начал дымиться телефон. В школе провели эвакуацию.

- Информация поступила в 10:14, в школе самостоятельно провели эвакуацию. По прибытию установили короткое замыкание, без последовавшего горения, погибших и пострадавших нет, - сообщили «КП-Самара» в ГУ МЧС России по Самарской области.

Судя по опубликованным кадрам в социальных сетях, ученики отошли от задымившегося телефона, который лежал на парте. На место прибыли 4 специалиста и 1 единица техники. О причинах возгорания телефона пока неизвестно.