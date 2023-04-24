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НовостиОбщество24 апреля 2023 17:24

В Самарской области 400 человек искали пропавшего трехлетнего мальчика

Поиски завершились в день рождении мальчика
Алена ПРОВКИНА
Ребенка нашли ранним утром. Фото: "ЛизаАлерт"

Ребенка нашли ранним утром. Фото: "ЛизаАлерт"

В селе Большая Каменка Самарской области завершился поиск пропавшего трехлетнего мальчика. Ночью ребенка искали 400 человек.

По информации «ЛизаАлерт», маленький Ваня вышел из дома в 18:00 22 апреля 2023 года. Он приехал в деревню вместе со своей семьей, никто не ждал беды, но мальчик уехал на детском беговеле в неизвестном направлении. Спустя час на место прибыли около 60 добровольцев. К 06:00 мальчика искали 400 человек.

Мальчика помогла найти собака, которая ушла с Ваней. Сотрудники полиции нашли ребенка в овраге. У малыша было сильное переохлаждение, ему вовремя оказали помощь. Утром мальчик отметил свой третий день рождения.