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НовостиОбщество24 апреля 2023 18:10

В Самарской области локализовали крупный лесной пожар в Тольятти

Площадь возгорания составила около 8 га
Алена ПРОВКИНА
Специалисты локализовали возгорание. Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Специалисты локализовали возгорание. Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

В городе Тольятти Самарской области случился крупный пожар в лесу. Площадь возгорания оценили в 8 га.

По информации ГУ МЧС России по Самарской области, сообщение о возгорании поступило в 16:22 24 апреля 2023 года. Пожар произошел в 6 квартале Тольяттинского городского лесничества в Центральном районе. К счастью, обошлось без пострадавших и погибших. Для тушения привлекли 73 человека и 21 единицу техники.

Дополнительно привлекли пожарно-насосная станция, автомобиль рукавный, 3 трактора и 2 бойлера. Распространения огня в сторону жилых кварталов не допустили.