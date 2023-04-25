В Тольятти «бизнесмен» продал украденные из спортмагазина куртки

В отношении мужчины возбудили уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ранее судимый житель Тольятти вновь попал под уголовное дело. 30-летний мужчина украл из магазина куртки, чтоб немного заработать. Информацию сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Все произошло в торговом центре на улице Дзержинского. Представитель спортивного магазина обратился в полицию и сообщил, что с витрины пропал товар. Ущерб превысил 10 тысяч рублей.

По камерам видеонаблюдения полицейские вышли на подозреваемого – ранее судимого 30-летнего тольяттинца. Он сообщил, что продал краденные куртки в интернете за 4 тысячи рублей, а деньги потратил.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Расследование продолжается.

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