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НовостиПроисшествия25 апреля 2023 4:03

У жителя Самарской области пропал телефон после после распития алкоголя с новым знакомым

В ходе общения между ними возник конфликт
Ирина СИНЕГУБОВА
Новый знакомый вырвал из рук парня телефон и вышел из квартиры.

Новый знакомый вырвал из рук парня телефон и вышел из квартиры.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области новый знакомый после распития алкоголя похитил у 23-летнего жителя Тольятти сотовый телефон. Сумма причиненного ущерба оценена в 10 тысяч рублей.

— В начале апреля этого года в квартире молодого человека на улице Новопромышленной он выпивал с малознакомым мужчиной. В ходе общения между ними возник конфликт, новый знакомый вырвал из рук парня телефон и вышел из квартиры, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Экипаж патрульно-постовой службы полиции находился как раз недалеко от места происшествия. Около одного из ломбардов полицейские заметили разыскиваемого мужчину и задержали его.

Им оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 28-летний местный житель. Он уже успел сдать похищенный телефон за 3 тысячи рублей, а вырученные от продажи деньги потратить на алкоголь.

Полицейские вернули из комиссионного магазина телефон законному владельцу. В настоящий момент возбуждено уголовное дело.