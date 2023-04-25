Горожане отмечают, что «наличка» позволяет им контролировать свои средства Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пакет законопроектов о внедрении цифрового рубля могут принять уже в мае. Самарцы рассказали, готовы ли они полностью отказаться от наличных денег. Результаты опроса сообщили в сервисе SuperJob.

15% опрошенных признались, что готовы перейти на безналичный расчет. Однако 79% эта мысль не понравилось. Горожане отмечают, что «наличка» позволяет им сохранять независимость и контролировать свои сбережения. К тому же электричество могут отключить в любой момент, и в такой ситуации наличные будут как нельзя кстати.

В основном такое мнение выразили самарцы старше 45 лет.

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