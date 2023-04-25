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НовостиОбщество25 апреля 2023 4:33

Самарцы рассказали, готовы ли они полностью отказаться от наличных денег

Многим эта мысль пришлась не по вкусу
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Горожане отмечают, что «наличка» позволяет им контролировать свои средства

Горожане отмечают, что «наличка» позволяет им контролировать свои средства

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пакет законопроектов о внедрении цифрового рубля могут принять уже в мае. Самарцы рассказали, готовы ли они полностью отказаться от наличных денег. Результаты опроса сообщили в сервисе SuperJob.

15% опрошенных признались, что готовы перейти на безналичный расчет. Однако 79% эта мысль не понравилось. Горожане отмечают, что «наличка» позволяет им сохранять независимость и контролировать свои сбережения. К тому же электричество могут отключить в любой момент, и в такой ситуации наличные будут как нельзя кстати.

В основном такое мнение выразили самарцы старше 45 лет.

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