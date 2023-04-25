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НовостиПроисшествия25 апреля 2023 4:46

Появились фото с места ДТП с участием автобуса №47 и грузового авто в Самаре

В результате аварии пострадала женщина
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Транспортные средства столкнулись на улице Физкультурной. Фото: СамараДТП

Транспортные средства столкнулись на улице Физкультурной. Фото: СамараДТП

Появились фотографии с места ДТП, которое произошло в понедельник, 24 апреля, на улице Физкультурной. Там столкнулись пассажирский автобус №47 и грузовой автомобиль, пострадал один человек.

Судя по кадрам, которыми поделились очевидцы, в автобусе после столкновения царила небольшая разруха. Грузовик «зажал» пассажирский транспорт прямо со стороны двери.

В салоне в момент ДТП находились пассажиры. Фото: СамараДТП

В салоне в момент ДТП находились пассажиры. Фото: СамараДТП

Напомним, аварию зафиксировали в 13:40. Как сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД, грузовик ехал по улице Карла Маркса и при повороте на улицу Физкультурную не смог рассчитать габариты транспорта. В результате он врезался в автобус №47, в салоне которого находилось 20 человек.

Из-за ДТП пострадала пассажирка автобуса. Ей оказали разовую помощь.

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