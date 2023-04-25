Выставка Жени Бабушкина «Время сновидений» откроется в самарской областной библиотеке

Выставка продлится до 28 мая 2023 года. Фото: СОУНБ

В пятницу, 28 апреля, в 17:00 состоится открытие выставки Жени Бабушкина «Время сновидений» в галереи Открытое пространство самарской областной библиотеки.

— Посетители смогут увидеть наивно-философские графические рисунки. Женя Бабушкин представляет собой творческий союз неуемного ребенка и мудрого мастера, — рассказали в пресс-службе СОУНБ.

Талант художника открыла легендарный директор Самарского художественного музея Анетта Басс. Она разглядела в оригинальности работ подлинность и глубину художественного мышления.

Особое место в своем творчестве художник отводит теме сновидений. Как отмечается, ничто так не приближает к мистическим сторонам бытия, как сны. Выставка продлится до 28 мая 2023 года. Посетить ее может каждый желающий бесплатно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал