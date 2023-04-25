Балкон не открыть – стоит дымка: крупный лесной пожар в Тольятти ликвидировали поздней ночью

Распространение огня в сторону жилых кварталов не допущено.

В понедельник, 24 апреля 2023 года, в 16:22 поступило сообщение о низовом лесном пожаре в 6 квартале Тольяттинского городского лесничества в Автозаводском районе. Полностью ликвидировать его удалось в 23:42.

— Площадь пожара составляет около 8 га. Погибших и пострадавших нет. С огнем боролись 73 человека, 21 единиц техники, от МЧС России 56 человек, 13 единиц техники, — сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Также дополнительно были привлечены пожарно-насосная станция, автомобиль рукавный, 3 трактора, 2 бойлера. Распространение огня в сторону жилых кварталов не допущено. Местные жители жалуются в соцсетях на дымку, из-за которой невозможно открыть балкон.

— Из-за лесных пожаров в Тольятти стоит дымка. Такая, что балкон не открыть, дышать невозможно, — написала жительница автограда.

Глава Тольятти Николай Ренц тоже прокомментировал очередной пожар. По его словам, явный поджог стал причиной того, что пламенем охватило измученный огнем лес на особо охраняемой природной территории.

— Было очень сухо, пламя «перепрыгивало» через оградительные полосы. И тем не менее –победа. Огромная благодарность нашим доблестным пожарным. Ночью проливали каждый пенек, дерево и кустик. Уважаемые жители, давайте относиться к нашему лесу внимательно и бережно, — написал Николай Ренц.

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