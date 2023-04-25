Мошенник оставил сборщика металлоконструкций из Самары без 1,5 млн рублей

По данному факту возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Самары остался без денег, доверившись мошеннику. Чтобы спасти свои сбережения, мужчина в точности выполнял указания преступника. Информацию сообщил в ГУ МВД по Самарской области.

От злоумышленника пострадал 41-летний сборщик металлоконструкций. С мужчиной связался неизвестный, который представился сотрудником банка. Далее мошенник начал действовать по отработанной схеме.

– Он убедил мужчину, что мошенники пытаются похитить с его банковского счета все средства. Для сохранения сбережений он предложил перевести денежные средства на «безопасный счет», – рассказали в региональном ГУ МВД.

В результате самарец «подарил» злоумышленнику 1 миллион 85 тысяч рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.