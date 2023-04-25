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НовостиПроисшествия25 апреля 2023 5:18

Мошенник оставил сборщика металлоконструкций из Самары без 1,5 млн рублей

Незнакомец связался с пострадавшим и представился сотрудником банка
Валентина ПОЛИКАРПОВА
По данному факту возбуждено уголовное дело

По данному факту возбуждено уголовное дело

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Самары остался без денег, доверившись мошеннику. Чтобы спасти свои сбережения, мужчина в точности выполнял указания преступника. Информацию сообщил в ГУ МВД по Самарской области.

От злоумышленника пострадал 41-летний сборщик металлоконструкций. С мужчиной связался неизвестный, который представился сотрудником банка. Далее мошенник начал действовать по отработанной схеме.

– Он убедил мужчину, что мошенники пытаются похитить с его банковского счета все средства. Для сохранения сбережений он предложил перевести денежные средства на «безопасный счет», – рассказали в региональном ГУ МВД.

В результате самарец «подарил» злоумышленнику 1 миллион 85 тысяч рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.