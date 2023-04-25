Николай Ренц о пожаре в лесу Тольятти: «Это был явный поджог»

ЧП произошло в понедельник, 24 апреля Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Появились новые подробности крупного пожара, который вспыхнул в 6-м квартале Тольяттинского городского лесничества в Центральном районе. Глава города Николай Ренц озвучил предварительные причины происшествия.

– Вновь мы тушим пожары в нашем лесу, и вновь – явный поджог. И произошло это на особо охраняемой природной территории, где буквально полторы недели назад мы сажали деревья. На территории очень сухо, пламя перелетает через заградительные полосы, – поделился Николай Ренц.

Напомним, ЧП произошло в 16:22 24 апреля 2023 года. Площадь возгорания составила 8 га, однако позднее увеличилась до 9,9 га. С огнем боролись 73 человека и 21 единица техники. Благодаря работе пожарно-спасательных служб пламя не ушло в сторону жилых кварталов. Пострадавших, погибших нет.

В 19:13 пожар был локализован. По информации главы Автограда, ночью на месте ЧП дежурили специалисты МБУ «Зеленстрой», сотрудники лесничества и пожарные. В 23:42 пожар был ликвидирован.

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