Новый автовокзал планируют построить на Московском шоссе в Самаре

Под стройку отведут 1 га Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре планируется строительство еще одного автовокзала. Он может появиться на Московском шоссе. Об этом сообщается в схеме территориального планирования Самарской области.

Согласно документации, объект будет возведен на выезде из города. Его построят на участке площадью 1 га. Сроки реализации проекта пока не сообщаются.

Помимо этого, построить новые автовокзалы планируется в районе Фрунзенского моста, радиоцентра №3 и а/с Аврора.

Ранее стало известно, что в Самарской области возведут новые автостанции. Они должны появиться в Жигулевске, Отрадном, Похвистневе и Кинель-Черкассах к 1 сентября 2023 года. С соответствующей просьбой к властям обратились жители населенных пунктов.