Тольяттиазот принял участие в международном форуме в Санкт-Петербурге

ТОАЗ представил собственный реализованный проект. Фото: ПАО «ТОАЗ»

В Санкт-Петербурге прошел международный форум «Лидеры России и стран СНГ: газ и химия». Главной темой мероприятия стали основные тенденции и перспективы отраслей, а также автоматизация процессов. Участие в нем приняли свыше 40 организаций, основная деятельность которых – создание технологий и производство оборудования для химической отрасли, добыча переработка природного газа.

В их числе оказался и Тольяттиазот. Предприятие представило собственный реализованный проект по использованию углекислого газа в производстве метанола. Собравшиеся особенно заинтересовались разработкой аустенитных жаропрочных сплавов для печей риформинга, а также высокими техническими характеристиками реакционных труб, изготавливаемых на их основе.

Особое внимание было уделено экологическим аспектам производства и снижению углеродного следа. Специалисты Тольяттиазота представили разработку «зеленых» технологий как способ решения экологических проблем и расширения ассортимента выпускаемой продукции.

– Как показал форум, представители крупнейших компаний химического и нефтегазового сектора проявляют интерес к идеям и успешному опыту реализации «зеленых» технологий ТОАЗа: по двум запатентованным технологиям предприятия подписаны лицензионные соглашения, по ряду направлений сотрудничество будет продолжено. Это стимулирует нас на развитие инновационной деятельности, – поделился главный инженер ПАО «ТОАЗ» Андрей Кургин

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