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НовостиОбщество25 апреля 2023 6:47

В Самаре чиновники получили штраф за продление срока строительства станции «Театральная»

Нарушения обнаружила прокуратура
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Общая сумма штрафов превысила 200 тысяч рублей

Общая сумма штрафов превысила 200 тысяч рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура обнаружила нарушения, допущенные при строительстве станции метро «Театральная» в Самаре. Выяснилось, что срок возведения объекта планировали продлить.

Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, ГКУ «Управление капитального строительства» и ООО «ВТС-9» заключили дополнительное соглашение к контракту, которое позволило увеличить срок строительства станции. В результате был нарушен закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров».

Прокуратура возбудила административные дела в отношении ГКУ СО «УКС» и директора «ВТС-9». По их результатам в середине апреля региональное УФАС оштрафовало управление на 200 тысяч рублей, главу фирмы – на 20 тысяч рублей.

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