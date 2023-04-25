В театре оперы и балета в Самаре покажут оперу «Кармен»

Билеты стоят от 300 рублей. Фото: Самарский академический театр имени Шостаковича.

В Самарском академическом театре оперы и балета имени Шостаковича в среду, 26 апреля 2023 года, покажут оперу Жоржа Бизе «Кармен». Это история свободолюбивой цыганки, которая своим образом жизни и поступками меняет жизни окружающих ее людей.

- Это великое произведение входит в репертуар всех оперных трупп мира и исполняется на всех языках, в том числе и на японском. В самарском театре она идет на языке оригинала – французском (с русскими супратитрами), - рассказали в театре.

Время начала оперы – 18:30. Билеты стоят от 300 рублей. Купить их можно на сайте театра оперы и балета.