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НовостиОбщество25 апреля 2023 7:26

В Самаре директор ООО «Вектор» получил штраф за нецелевое использование участка на ул. Пионерской

Площадку сдали в аренду сети магазинов, хотя вид разрешенного использования участка – «музеи, выставочные залы»
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Теперь компании придется заплатить немалую сумму

Теперь компании придется заплатить немалую сумму

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ООО «Вектор» получило штраф за нецелевое использование земельного участка, расположенного на улице Пионерской, в границах улиц Максима Горького и Самарской в Самаре. Информацию сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Проверка показала, что здание было сдано в аренду ООО «Агроторг» и сейчас в нем находится магазин. При этом вид разрешенного использования участка – «музеи, выставочные залы».

По результатам проверки директор компании был оштрафован. Ему придется заплатить 87 тысяч рублей.

Напомним, ранее зданием заинтересовался депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он отметил, возводить магазины на участке запрещено, поскольку он расположен в историческом поселении.

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