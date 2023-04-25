Жителям Самарской области напомнили об ответственности за пьяное вождение

Пьяному водителю может грозить даже лишение свободы до двух лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области напомнили жителям об административной и уголовной ответственности за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

Всего с начала 2023 года на дорогах региона было выявлено 2065 водителей, которые ездили за рулем пьяными и отказались пройти медицинское освидетельствование. С начала месяца оказалось 538 пьяных водителей. За время рейдов с 21 по 23 апреля поймали 75 таких автомобилистов.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав от 1,5 до 2 лет. Если нарушитель отказывается от освидетельствования, он лишается водительского удостоверения и ему тоже грозит штраф.

А вот в случае повторения, при задержании нетрезвого водителя во второй раз, может грозить уже не административное, а уголовное наказание. Тогда штраф составит 200-300 тысяч рублей. Могут назначить и обязательные работы до 480 часов или принудительные до двух лет.

Пьяному водителю может грозить также лишение свободы до двух лет. С начала года в отношении 256 нарушителей возбуждены уголовные дела. Свидетели того, как пьяный человек садиться за руль или уже едет, могут позвонить в полицию по номеру телефона 102, либо в дежурную часть: 8 (846) 278-22-22, 8 (846) 278-23-22.