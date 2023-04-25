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НовостиОбщество25 апреля 2023 7:51

Жителям Самарской области напомнили об ответственности за пьяное вождение

С начала 2023 года на дорогах региона было выявлено 2065 нетрезвых автомобилистов
Ирина МОРСКАЯ
Пьяному водителю может грозить даже лишение свободы до двух лет.

Пьяному водителю может грозить даже лишение свободы до двух лет.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области напомнили жителям об административной и уголовной ответственности за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

Всего с начала 2023 года на дорогах региона было выявлено 2065 водителей, которые ездили за рулем пьяными и отказались пройти медицинское освидетельствование. С начала месяца оказалось 538 пьяных водителей. За время рейдов с 21 по 23 апреля поймали 75 таких автомобилистов.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав от 1,5 до 2 лет. Если нарушитель отказывается от освидетельствования, он лишается водительского удостоверения и ему тоже грозит штраф.

А вот в случае повторения, при задержании нетрезвого водителя во второй раз, может грозить уже не административное, а уголовное наказание. Тогда штраф составит 200-300 тысяч рублей. Могут назначить и обязательные работы до 480 часов или принудительные до двух лет.

Пьяному водителю может грозить также лишение свободы до двух лет. С начала года в отношении 256 нарушителей возбуждены уголовные дела. Свидетели того, как пьяный человек садиться за руль или уже едет, могут позвонить в полицию по номеру телефона 102, либо в дежурную часть: 8 (846) 278-22-22, 8 (846) 278-23-22.