Выставка, посвященная архитектору Александру Щербачеву, пройдет в Музее Модерна в Самаре

Выставка разделена на несколько частей. Фото: vk.com/mmodernsamara

27 апреля 2023 года в Музее Модерна откроется выставка, посвященная самарскому архитектору Александру Щербачеву. Информацию сообщили в пресс-службе учреждения.

Выставка будет поделена на несколько частей. Первая расскажет об архитектуре Щербачева.

– О домах, о связи человека с городом, о вглядывании в элементы, нам помогают рассказать ученики детской школы – студии Натальи Стукаловой «Страна чудес», – рассказали в Музее Модерна.

Вторая часть – условный кабинет архитектора. Третья будет посвящена семье Александра Щербачева.

Посетители смогут узнать много интересного о жизни архитектора, увидеть его фотографии и личные вещи из семейного архива, предметы из фондов музея Алабина и элементы внутреннего убранства особняка Клодта, а также архивные документы, фото зданий.

Открытие выставки состоится в 18:00. В этот день вход будет свободным.