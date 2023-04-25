Четыре человека пострадали в ДТП с участием «Шкоды» в Самарской области

Авария произошла днем 24 апреля Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В понедельник, 24 апреля 2023 года, в Самарской области произошло ДТП с участием иномарки. «Шкода» улетела в кювет. Информацию сообщили в ГУ МВД по региону.

Все случилось в 15:00 в Сергиевском районе. 63-летний водитель «Шкода Фабиа» ехал по автодороге «Обход с. Сергиевск» в направлении автодороги «Урал-Сергиевск-Челно-Вершины». На 12 километре, во время проезда по Т-образному перекрестку, иномарка улетела в кювет. В результате аварии пострадали четыре человека.

– Две пассажирки 67 и 55 лет были доставлены к медикам. Им назначили амбулаторное лечение. Еще две пассажирки 55 и 58 лет продолжают лечение в больнице, – рассказали в региональном ГУ МВД.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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