Международный день пингвинов отпразднуют в Самарском океанариуме 29 апреля

Специалисты океанариума расскажут о пингвинах и их образе жизни. Фото: Самарский океанариум

В субботу, 29 апреля, с 10:30 до 12:30 в Самарском океанариуме пройдут мероприятия в честь Международного дня пингвинов. Праздник отмечается ежегодно 25 апреля.

— Горожане смогут познакомиться с семьей пингвинов Гумбольдта. Это краснокнижный вид, популяция которого в естественной среде насчитывает всего 12 тысяч особей, — рассказали в пресс-службе океанариума.

Специалисты океанариума расскажут о пингвинах и их образе жизни, питании и угрозах, с которыми они сталкиваются в естественной среде. Речь пойдет также о важности сохранения вида и бережном отношении к природе.

После лекции посетители смогут принять участие в викторине и проверить свои знания. Организаторы подготовили призы и сувениры. Детям специалисты смогут нанести аквагрим с морскими мотивами.