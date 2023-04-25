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НовостиОбщество25 апреля 2023 8:35

Международный день пингвинов отпразднуют в Самарском океанариуме 29 апреля

Горожане смогут познакомиться с семьей пингвинов Гумбольдта
Ирина СИНЕГУБОВА
Специалисты океанариума расскажут о пингвинах и их образе жизни. Фото: Самарский океанариум

Специалисты океанариума расскажут о пингвинах и их образе жизни. Фото: Самарский океанариум

В субботу, 29 апреля, с 10:30 до 12:30 в Самарском океанариуме пройдут мероприятия в честь Международного дня пингвинов. Праздник отмечается ежегодно 25 апреля.

— Горожане смогут познакомиться с семьей пингвинов Гумбольдта. Это краснокнижный вид, популяция которого в естественной среде насчитывает всего 12 тысяч особей, — рассказали в пресс-службе океанариума.

Специалисты океанариума расскажут о пингвинах и их образе жизни, питании и угрозах, с которыми они сталкиваются в естественной среде. Речь пойдет также о важности сохранения вида и бережном отношении к природе.

После лекции посетители смогут принять участие в викторине и проверить свои знания. Организаторы подготовили призы и сувениры. Детям специалисты смогут нанести аквагрим с морскими мотивами.