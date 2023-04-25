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НовостиОбщество25 апреля 2023 9:00

Дмитрий Азаров предложил присвоить тетюшской школе №2 имя Героя России Андрея Сколовского

Свое предложение он озвучил Раису Республики Татарстан Рустаму Минниханову
Полина КАРПОВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров предложил Раису Республики Татарстан Рустаму Минниханову присвоить Тетюшской средней общеобразовательной школе №2 имя Героя России Андрея Сколовского. Ранее с такой просьбой к главе региона обратилась вдова героя, жительница Тольятти Наталья Соколовская.

– Позаботиться о родных и близких Героев, увековечить память защитников Отечества – наша святая обязанность, – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Андрей Сколовский в свое время учился в тетюшской школе, там же достиг успехов в спорте. После армии он отправился на контрактную службу, выполнял боевые задачи в Таджикистане и Сирии. Награжден медалями «За боевые отличия», «За ратную доблесть», «Участнику военной операции в Сирии».

В последние годы Андрей вместе с семьей жил в Тольятти. С 24 февраля принимал участие в СВО. Он погиб при выполнении боевого задания, защитив ценой собственной жизни своих товарищей. Указом президента РФ Андрею Соколовскому присвоено звание Героя России.

В октябре прошлого года в войсковой части, где проходил службу Андрей, в его память установили бюст – он находится на Аллее Славы. Имя героя также носит юнармейский отряд «Гвардеец» школы №62 в Тольятти. А в День Победы фамилия героя будет внесена на памятную плиту мемориального комплекса, посвященного Героям Отечества на площади Славы в Самаре.

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