Дмитрий Азаров предложил присвоить тетюшской школе №2 имя Героя России Андрея Сколовского

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров предложил Раису Республики Татарстан Рустаму Минниханову присвоить Тетюшской средней общеобразовательной школе №2 имя Героя России Андрея Сколовского. Ранее с такой просьбой к главе региона обратилась вдова героя, жительница Тольятти Наталья Соколовская.

– Позаботиться о родных и близких Героев, увековечить память защитников Отечества – наша святая обязанность, – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Андрей Сколовский в свое время учился в тетюшской школе, там же достиг успехов в спорте. После армии он отправился на контрактную службу, выполнял боевые задачи в Таджикистане и Сирии. Награжден медалями «За боевые отличия», «За ратную доблесть», «Участнику военной операции в Сирии».

В последние годы Андрей вместе с семьей жил в Тольятти. С 24 февраля принимал участие в СВО. Он погиб при выполнении боевого задания, защитив ценой собственной жизни своих товарищей. Указом президента РФ Андрею Соколовскому присвоено звание Героя России.

В октябре прошлого года в войсковой части, где проходил службу Андрей, в его память установили бюст – он находится на Аллее Славы. Имя героя также носит юнармейский отряд «Гвардеец» школы №62 в Тольятти. А в День Победы фамилия героя будет внесена на памятную плиту мемориального комплекса, посвященного Героям Отечества на площади Славы в Самаре.

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