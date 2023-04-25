Самарский УФАС оштрафовал директора МП «Жиллидер»

Директора оштрафовали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Управление Федеральной антимонопольной службы по Самарской области выявило нарушения в МП «Жиллидер». Должностное лицо предприятия привлекли к ответственности.

По информации УФАС по региону, ранее прокуратура возбудила дела в отношении директора муниципального предприятия. Правоохранители провели проверку и выявили ряд нарушений при оплате услуг по договорам. Оказалось, что в течение 2022 и 2023 года предприятие заключило большое количество договоров с представителями малого и среднего бизнеса. Общества выполняли все условия, но не получили оплату или получили ее частично.

Ответственность за нарушения легко на должностное лицо. На директора наложили два штрафа по 50 тысяч рублей.