Жители Самары стали больше внимания уделять своему здоровью

Всего 27% опрошенных регулярно занимаются спортом. Фото: https://ru.freepik.com/author/freepik.

76% жителей Самары относится к своему здоровью внимательно или очень внимательно – таковы результаты опроса, проведенного компанией СберСтрахование. Это на 26,4% больше, чем год назад. В среднем по России показатель вырос на 4,6 п. п. до 68,8%.

27% опрошенных в Самаре рассказали, что занимаются в свободное время спортом.

Только 34% респондентов дали своему здоровью высокую оценку против 48,7% год назад. Положительно оценивать свое состояние более склонны мужчины (40%), чем женщины (31%). В 18–30 лет здоровыми себя считают 61%, в 31–40 — 52%, в 41–50 — 37%. Среди людей в возрасте от 51 до 60 лет таких 20%, а в более старшем поколении — только 7%.

Также на 5,9 п. п. (41,8%) меньше россиян рассказали о том, что прошли диспансеризацию в последние два года. Однако в положительную сторону изменилось отношение к рекомендациям врачей: 55,5% опрошенных стараются их соблюдать — это на 10,1 п. п. выше, чем в прошлом году.

В числе привычек, провоцирующих критические заболевания, респонденты назвали злоупотребление алкоголем (27%), курение (16%) и переедание (8%).

Из тяжелых заболеваний чаще всего встречаются аллергия (20%) и диабет (18%). По сравнению с прошлым годом количество аллергиков почти не изменилось, а вот о диабете рассказали больше респондентов (17,7% против 12,6%). В топ-5 также вошли остеохондроз (10,2% против 10,8% в 2022 году), инсульт (9,7% против 11%) и онкология (9,8% против 8,9%).

Участники опроса рассказали, что больше всего боятся онкологии (42,8%), инфарктов (13,5%) и инсультов (10,4%).