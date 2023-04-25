В Самаре судебные приставы забрали у предприятия грузовик из-за крупного долга

После принятых мер долг был погашен Фото: ГУ ФССП по Самарской области

В Самаре судебные приставы арестовали грузовой автомобиль у предприятия, которое занимается уборкой городских улиц. Причина - крупный долг. Информацию сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Проверка показала, что компания не оплачивала штрафы ГИБДД. В результате сумма задолженности достигла 800 тысяч рублей. Меры не были приняты даже после возбуждения исполнительных производств. Тогда приставы решили арестовать имущество компании.

Отмечается, что данная мера дала результат – предприятие погасило задолженность. Сейчас арест с транспортного средства предприятия снят, а исполнительные производства окончены фактическим исполнением.

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