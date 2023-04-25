В Самарской области поймали двух подростков-зацеперов, которые катались на грузовом поезде

Отвечать за развлечения детей придется родителям – в отношении них составлены протоколы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сызранском районе двое подростков придумали себе нестандартное развлечение. Молодые люди катались, зацепившись за поезд. Информацию сообщили в пресс-службе Сызранского ЛО МВД РФ на транспорте.

Все происходило рядом с остановочной платформой ст. Октябрьск. Подростки 14 и 16 лет заскучали и решили немного развлечься. Они забрались на подножку грузового поезда и проехали несколько метров. Опасные игры зацеперов заметил машинист. Он обратился в полицию.

– Инспектора транспортной полиции провели с подростками и их родителями профилактические беседы о правилах поведения на железной дороге и о недопущении подобных ситуаций в будущем, – рассказали в пресс-службе Сызранского ЛО МВД РФ на транспорте.

Разговорами дело не ограничилось – теперь парни и их родители понесут ответственность за свое поведение. В отношении родителей составлены протоколы по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

В отношении 16-летнего подростка составлен протокол по ч.1 статьи 11.17 КоАП РФ «Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном и водном транспорте».

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