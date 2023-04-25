Появился сервис регистрации и расчетов для сделок с жильем без ипотеки

Купить жилье становится проще. Фото: https://ru.freepik.com/author/freepik.

С 24 апреля на Домклик заработал новый сервис «Регистрация и расчеты» для сделок с землей и жильем. Он доступен при покупке и продаже недвижимости за свои средства, то есть без ипотеки. Сервис работает для сделок между физлицами в отношении вторичного жилья.

Портал объединил сервисы «Электронная регистрация» и «Безопасные расчеты», ранее существовавших по отдельности. Новый сервис «Регистрация и расчеты» поможет участникам сделки зарегистрировать жилье в Росреестре, провести расчеты друг с другом, и при этом стоимость услуг стала ниже. Сделка с квартирой обойдется в 5 900 рублей, из которых 2 000 — госпошлина, а с землей и домом – в 10 150 рублей, из которых 2 350 – госпошлина.

- Сервис автоматически формирует пакет документов, клиенту остается только проверить данные, отправить документы на регистрацию в Росреестр и отслеживать статус готовности. Как только право собственности перейдет к покупателю, деньги поступят на счет продавца. До этого момента они будут храниться на специальном счете, - сообщил и.о. директора дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи.