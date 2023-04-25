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НовостиОбщество25 апреля 2023 11:26

В Самаре в ТК «Гудок» пройдет фестиваль джаза с 28 по 30 апреля 2023 года

Торжественное открытие состоится 28 апреля в 12:00
Алена ПРОВКИНА
В ТК пройдет фестиваль джаза

В ТК пройдет фестиваль джаза

В Самаре планируют провести фестиваль джаза. Мероприятие состоится с 28 по 30 апреля 2023 года.

По опубликованной информации на странице торгового комплекса, мероприятие откроет выставка «История Отечественного Джаза в Самара», выступление коллективов начнется в 13:00. Выставка будет работать с 13:00 до 22:00. 29 апреля также состоится выступление джазовых коллективов (Джаз-квартет «The Melody» и юные музыканты. Студенты Джазовой студии «Движение»).

30 апреля в 13:00 начнется выступление «Самарский джазовый оркестр», Этно-джаз проект «Дудук и Голос», джаз-квартет «Just Friends». На протяжении всего фестиваля пройдет несколько экскурсий по выставке.