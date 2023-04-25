В Самарской области расшили круг лиц, имеющих право на «дачную амнистию»

Геннадий Котельников на заседании в Самарской губернской думе Фото: пресс-служба СГД

В Самарской губернской думе внесли изменения в Закон о «дачной амнистии». Они расширяют перечень самарцев, которые могут узаконить свои земельные участки и дома.

Теперь узаконить по «дачной амнистии» строение или участок можно, если у человека есть следующие документы:

1) акт уполномоченного органа (в том числе органа местного самоуправления, исполнительного комитета Совета народных депутатов), принятый в форме постановления, распоряжения, решения о разрешении строительства, проектировании объекта капитального строительства (жилого дома) либо о присвоении ему адреса, изданный до 14 мая 1998 года (т.е. до даты вступления в силу Градостроительного кодекса РФ);

2) строительный паспорт, договор, акт приемки завершенного строительством жилого дома, выданные до 14 мая 1998 года;

3) платежные документы, подтверждающие начисления и уплату налоговых платежей за жилой дом или земельный участок, на котором он расположен.

Мы анализируем и систематизируем данные, чтобы как можно большее количество жителей Самарской области смогли воспользоваться законом о «дачной амнистии» и подтвердить свое право собственности на имущество. Депутаты в постоянном режиме анализирует документы, поступающие от граждан для оформления дачного участка, строения, гаража, - резюмировал председатель областного парламента Геннадий Котельников