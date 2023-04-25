Самарская зоозащитница прокомментировала закон об усыплении бездомных собак

Если закон будет принят, регионы получат право на умерщвление бродячих псов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России могут начать усыплять бездомных собак. Соответствующий проект поддержали в правительстве. Об этом стало известно во вторник, 25 апреля 2023 года.

Документ предлагает губернаторам и законодательным собраниям устанавливать на территориях субъектов РФ свои правила обращения с бездомными животными и принимать нужные законы. В положительном отзыве правительства отмечается, что новые меры позволят обеспечить безопасность и законные интересы граждан, сообщают «Известия».

Что касается самих жителей, они по-разному отреагировали на новый законопроект. Так, самарская зоозащитница, директор ветеринарного центра «ФлагманВет» уверена: эвтаназию бездомных собак допустить нельзя.

– В последнее время усыпление бездомных собак поддерживается все активнее. Однако мы ни в коем случае не должны этого допустить. В настоящий момент еще не сделано практически ничего для того, чтобы регулировать численность этих животных гуманно и цивилизованно. Одной программы ОСВВ мало, – поделилась Инна Тарасенко с «КП-Самара».

Напомним, об усыплении бездомных собак стали говорить все чаще после трагедии в Оренбурге. Там стая псов загрызла восьмилетнего ребенка. Тогда депутаты Заксобрания Оренбуржья обратились в Госдуму и Совет Федерации с предложением умерщвлять животных, не имеющих хозяев.

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