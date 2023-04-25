В Самаре пройдет встреча с писателем Юрием Поляковым 27 апреля 2023 года

В областной столице пройдет встреча с автором

В Самаре состоится встреча с писателем Юрием Поляковым 27 апреля 2023 года. Встреча пройдет в Доме офицеров Самарского гарнизона и военно-гуманитарного общества «Запасная столица».

По информации пресс-службы правительства региона, мероприятие начнется в 19:00, оно пройдет в рамках фестиваля «Путь к Победе». Гостем проекта станет автор известных произведений «Сто дней до приказа», «ЧП районного масштаба», «Совдетство», автор сценария к фильму «Ворошиловский стрелок». Вход будет свободный.

Фестиваль направлен на популяризацию героической истории и традиций страны и сохранение исторической памяти и преемственности поколений.