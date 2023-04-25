Стартовал весенний сезон эковолонтерства

Каждый может помочь природе. Фото: https://ru.freepik.com/author/jcomp.

В День Земли, 22 апреля, запущена всероссийская серия экологических акций «Зелёная весна». Марафон продлится до середины июня. Организатором выступает Сбер.

Марафон экологических мероприятий начался с всероссийского субботника и с турнира «Весенний кубок чистоты». Он пройдет с 22 по 30 апреля в 90 населенных пунктах России. «Кубок чистоты» (Чистые Игры) — это командные соревнования по сбору и сортировке мусора, которые проходят в формате уличного квеста. Любой желающий может принять участие в игре в своем городе, зарегистрировав свою команду на сайте мероприятия.

Продолжается международная акция «Сад Памяти» и движение «Сохраним лес». Акция по высадке 27 млн деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны проходит с апреля по июнь. Любой желающий может присоединиться к высадке.

20 мая в День Волги проведут замеры воды в 15 поволжских городах. Полученные данные помогают отслеживать динамику состояния экосистемы реки и определять источники загрязнений.. Также в этот день в 60 городах России пройдет десятый Зеленый Марафона на доступные дистанции, а регистрационный взнос направят на посадку деревьев.

- Наша задача — помочь и поддержать полезные желания, будь то занятия плоггингом, посадка деревьев или участие в Зелёном Марафоне. За прошлый год в наших экологических проектах и акциях приняли участие 45 тысяч сотрудников и более 220 тысяч клиентов. В этом году экопроекты банка будут еще более масштабными. Приглашаем всех присоединиться к «Зеленой весне», чтобы сделать окружающий мир чище, зеленее и лучше, - прокомментировала старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова.