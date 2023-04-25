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НовостиОбщество25 апреля 2023 12:58

В Самаре врач УЗИ может зарабатывать до 175 тысяч рублей в месяц

Специалисты проанализировали вакансии
Алена ПРОВКИНА
Специалисты рассказали о зарплатном максимуме

Специалисты рассказали о зарплатном максимуме

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты рассказали, сколько смогут зарабатывать врачи ультразвуковой диагностики. Аналитики изучили ожидания претендентов и позицию работодателей.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, зарплатный максимум для врача УЗИ составляет 300 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге – 260 тысяч рублей, в Самаре 175 тысяч рублей в месяц. Средняя зарплата специалистов в городе – 90 тысяч рублей. От 45 до 55 тысяч рублей в областной столице готовы платить работникам с дипломом по специальности «Лечебное дело/ Педиатрия/ Медицинская биофизика/ Медицинская кибернетика».

При этом, на зарплату от 55 до 65 тысяч рублей могут рассчитывать кандидаты с опытом работы от 1-го года.