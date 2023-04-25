В Самаре за нецелевое использование участка на Пионерской оштрафовали директора ООО «Вектор»

Директор компании заплатит штраф Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре директор ООО «Вектор» оштрафован за нецелевое использование участка. На улице Пионерской возвели сеть магазинов.

По информации пресс-службы городской прокуратуры, на улице Пионерской, в границах улиц Горького и Самарской, разрешено открывать музеи и выставочные залы. При этом, компания ООО «Вектор» сдало в аренду ООО «Агроторг». На территории открыли сеть магазинов. За нецелевое использование участка директор компании получил штраф.

Ему придется заплатить 87 тысяч рублей. Напомним, ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заинтересовался указанным участкам.