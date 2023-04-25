В Самарской области жители смогут выбрать свой формат участия в акции «Бессмертный полк»

В регионе прошла пресс-конференция, на которой обсудили проведение акций ко Дню Победы

В Самарской области жители смогут самостоятельно выбрать формат участия в акции «Бессмертный полк». Сегодня состоялась пресс-конференция, на которой рассказали о проведении мероприятия в регионе.

В этом году из соображений безопасности в губернии приняли решение отменить шествие в традиционном виде. Организаторы предлагают перевести акцию в другой формат, в том числе разместить фотографии участников Великой Отечественной войны на автотранспортных средствах. Рекомендовано размещать фото на чистых автомобилях, использовать портреты формата не менее А4. Также предлагают разместить портреты на одежде: футболках, майках, куртках. В регионе проведут и традиционный полюбившийся формат онлайн-шествия «Бессмертного полка». Зарегистрироваться в проекте можно до 7 мая включительно.

В регионе организуют трансляции видеоряда с портретами ветеранов на медиафасадах и светодиодных экранах. Помимо этого, на пресс-конференции анонсировали акцию «Георгиевская ленточка». Волонтеры до 9 мая будут раздавать ленточки жителям региона. В преддверии знаменательной даты неравнодушные граждане смогут поучаствовать в мероприятиях «Окна Победы», «Флаги Победы, «Письмо Победы», а в школах пройдут Уроки мужества. Юнармейцы проведут концерты под окнами ветеранов, а на площади Славы будут организованы выставки поисковых отрядов России по Самарской области.