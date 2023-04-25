Стало известно, на что россияне берут кредиты

Кредит на ремонт берут 30% заемщиков. Фото: https://ru.freepik.com/author/senivpetro.

Покупка автомобиля и ремонт являются основными целями получения кредита наличными для россиян в 2023 году. На них планируют потратить заемные средства соответственно 34% и 30% тех, кто намерен взять кредит. Таковы данные совместного опроса, проведенного ВТБ и банком «Открытие». Годом ранее в приоритете у заемщиков были ремонт квартиры, а также покупка бытовой техники и электроники.

За последний год в России кредиты наличными брали 22% опрошенных, в Поволжье – чаще (25%).

В 2022 году на первое место в списке целей кредита наличными у россиян вышло приобретение техники для дома и электроники – об этом заявили 22% респондентов. На ремонт квартиры взяли кредит 17% опрошенных, еще по 15% направили средства на текущие расходы и рефинансирование предыдущих кредитов или кредитных карт, 11% - на ремонт / строительство дачи или дома. Немалую долю кредитования также заняли покупка автомобиля и расходы на семейные торжества (свадьба, рождение ребенка и другие) – о них рассказали по 10% участников опроса.

Воспользоваться потребительским кредитом в ближайшие месяцы собирается 21% респондентов. Главные цели, на которые россияне хотели бы взять кредит наличными в 2023 году – покупка автомобиля (34%), ремонт (30%), покупка бытовой техники или гаджета (15%), отдых, а также лечение и медицинские услуги (по 13%). Еще 12% планируют рефинансировать имеющиеся кредиты. Годом ранее о кредитах на отпуск и лечение заявляли только 7% и 5% россиян соответственно.