В Самарской области не планируют вводить режим повышенной готовности из-за нападения животных

В регионе не введут режим повышенной готовности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области все чаще местные жители жалуются на количество бездомных животных на улице. Собаки нападают и пугают горожан.

В стране могут усыплять бездомных собак. Соответствующий проект уже поддержали в правительстве. Жители по-разному отреагировали на опубликование. Самарская зоозащитница уверена, что эвтаназию бездомных собак нельзя допускать. При этом, департамент ветеринарии Самарской области сообщает, что введение режима повышенной готовности, связанный с нападением бездомных животных, не планируется.

Напомним, собаки нападают не только на жителей, но и на припаркованные автомобили. Животные расцарапали машину на 5-ой просеке.