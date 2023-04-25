Из Москвы в Самару увеличится число прямых рейсов с 1 июня 2023 года

Частота полетов в Самару увеличится летом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно об увеличение частоты перелетов из Москвы в Самару. Количество прямых рейсов увеличится с 1 июня 2023 года.

По информации группы «Аэрофлот», с первого дня лета ежесуточно из Москвы будет выполняться до десяти рейсов, а из Санкт-Петерурга – до четырех. За счет увеличения частоты рейсов жители и гости Самарской области смогут получить больше возможностей для комфортных прямых перелетов в сезон летних отпусков.

Общая частота полетов между Москвой и Самарой возрастет до 70 в неделю. Ранее их было 49.