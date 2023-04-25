В Самаре приступили к высадке цветов в открытый грунт

Специалисты начали высадку цветов. Фото: городская администрация

В Самаре специалисты продолжают приводить в порядок город в рамках месячника по благоустройству. Профильные службы усилили работу.

По информации городской администрации, подрядчики максимально нацелены на мойку дорог и на работы к празднованию Первомая и Дня Победы. В рамках озеленения приступили к высадке цветов в открытый грунт. В подготовительный период планируют задекорировать около 6 600 квадратных метров цветников. Специалисты благоустроят скверы, бульвары, высадка также предусмотрена вдоль дорог.

Основные места посадки, где проводят работы в первую очередь – Аллея Трудовой Славы и проспект Юный Пионеров, сквер Победы, сквер имени Устинова и другие. Общая площадь цветников в однолетними растениями – около 30 тысяч квадратных метров.